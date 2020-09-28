"Газпром" минимизирует количество сотрудников на рабочих местах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 28 сентября снова начал минимизацию числа сотрудников на рабочих местах, такой приказ на прошлой неделе издал предправления холдинга Алексей Миллер, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией в компании.

Приказ также предписывает "приостановить поэтапную отмену ограничительных мер, предусмотренную приказом от 29 мая (о работе со 2 июня. - ИФ.)".

"Газпром" начал вводить такие ограничения в середине марта из-за коронавируса. Тогда большую часть персонала перевели на работу из дома, а в компании были запрещены многочисленные очные совещания. В апреле сотрудникам закупили маски четырех цветов, чтобы они не забывали их менять в течение рабочего дня. В мае часть сотрудников начала работу в офисе - при отрицательном тесте на COVID-19 и исключении использования общественного транспорта в дороге от дома до офиса.

Численность персонала группы "Газпром" на конец 2019 года достигала 473 800 человек.

В России и в Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На утро воскресенья суточный прирост по стране составил 7 867 новых случаев заражения, по Москве - 2 016 случаев.