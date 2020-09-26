Мурашко поручил перевести предстоящие форумы в онлайн до конца года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил подведомственным учреждениям перевести предстоящие форумы и конгрессы в онлайн-формат.

"Министерство здравоохранения РФ сообщает, что в связи с напряженной эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции ... необходимо организовать работу по участию в ранее запланированных, а также планируемых до конца 2020 года конгрессах, форумах и семинарах в онлайн-формате", - говорится в документе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".



Документ направлен руководителям учреждений, находящимся в ведении Минздрава.

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