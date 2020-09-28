Глава Роспотребнадзора призвала чаще штрафовать магазины за маски

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не поддержала идею увеличения штрафов за невыполнение санитарных требований по коронавирусу. При этом она считает, что эффективно было чаще проверять и штрафовать магазины, которые обслуживают посетителей без масок и перчаток.

"Мы идем разной дорогой. Кто-то очень жестко наказывает, кто-то не наказывает совсем. Но если мы посмотрим картинку из разных стран, мы видим, что эта тенденция есть, к сожалению, во всем мире. И штрафы здесь не самое сильно действенное средство. Мне кажется, на сегодняшний день нужно убедить людей, а штраф тоже, наверное, должен быть, но тогда, он должен иметь профилактическое значение больше, чем карательное", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Она отметила, что главной задачей при борьбе с коронавирусом должно стать убеждение в том, что необходимо носить маски и перчатки.

С предложением повысить штрафы за несоблюдение санитарных требований выступил журналист Владимир Познер

Вместе с тем Попова считает необходимым штрафовать магазины, которые обслуживают посетителей без масок и перчаток.

"За это (контроль за соблюдением покупателями санитарных требований) отвечает административное руководство торговой точки, которых мы нещадно наказываем и штрафуем. И очевидно, это надо делать еще более мощно", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас достаточно высокие штрафы для юридических лиц за несоблюдение санитарных требований, они оставляют 300 тысяч рублей.

По данным на 28 сентября, в РФ суточный COVID-прирост достиг 8 135.