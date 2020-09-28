Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:23Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Глава Роспотребнадзора призвала чаще штрафовать магазины за маски

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не поддержала идею увеличения штрафов за невыполнение санитарных требований по коронавирусу. При этом она считает, что эффективно было чаще проверять и штрафовать магазины, которые обслуживают посетителей без масок и перчаток.

"Мы идем разной дорогой. Кто-то очень жестко наказывает, кто-то не наказывает совсем. Но если мы посмотрим картинку из разных стран, мы видим, что эта тенденция есть, к сожалению, во всем мире. И штрафы здесь не самое сильно действенное средство. Мне кажется, на сегодняшний день нужно убедить людей, а штраф тоже, наверное, должен быть, но тогда, он должен иметь профилактическое значение больше, чем карательное", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

МоскваЕще 13 магазинов закрыли в Москве за нарушение масочного режимаЧитать подробнее

Она отметила, что главной задачей при борьбе с коронавирусом должно стать убеждение в том, что необходимо носить маски и перчатки.

С предложением повысить штрафы за несоблюдение санитарных требований выступил журналист Владимир Познер

Вместе с тем Попова считает необходимым штрафовать магазины, которые обслуживают посетителей без масок и перчаток.

"За это (контроль за соблюдением покупателями санитарных требований) отвечает административное руководство торговой точки, которых мы нещадно наказываем и штрафуем. И очевидно, это надо делать еще более мощно", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас достаточно высокие штрафы для юридических лиц за несоблюдение санитарных требований, они оставляют 300 тысяч рублей.

По данным на 28 сентября, в РФ суточный COVID-прирост достиг 8 135.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

Новости по теме

Новости

Союз армян России заявил о 20 тыс. добровольцев из РФ, готовых воевать в Карабахе

Пандемия коронавируса

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Пандемия коронавируса

В РФ собрались создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID

На Урале нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку

Ракета "Союз" с блоком спутников запущена с космодрома Плесецк

Кассир банка получила пять лет колонии за присвоение 25 млн рублей

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 Пулатов захотел выступить в суде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');