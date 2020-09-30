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Расходы РФ на оборону в ближайшие три года превысят 9,6 трлн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на национальную оборону в 2021-2023 годах составят более 9,6 трлн рублей, говорится в проекте российского федерального бюджета на трехлетку, внесенном правительством в Госдуму в среду.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн рублей, в 2022 году - 3 231 721,8 млн рублей и в 2023 году - 3 257 484,0 млн рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что по отношению к объему ВВП доля расходов на национальную оборону составит в 2021 году - 2,7%, в 2022 году - 2,6%, в 2023 году - 2,5%.

"Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом (13,9%) увеличится и составит 14,5%, в 2022 году увеличится и составит 15,1 процента", - говорится в проекте бюджета.

Минобороны РФ

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