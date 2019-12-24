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РФ в 2020 году будет на девятом месте среди мировых лидеров по военным расходам

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Расходы России на оборону не меняются несколько лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в 2020 году размер военного бюджета РФ будет на девятом месте в мировом рейтинге.

"На фоне ежегодно растущих расходов США и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остается практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на восьмом, а в следующем будем уже на девятом", - заявил Шойгу во вторник на годовой коллегии Минобороны РФ.

При этом, по словам Шойгу, сохраняются набранные темпы перевооружения войск, создания современной военной инфраструктуры, а также решения задач социальной защищенности военнослужащих.

9 декабря Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские Вооруженные силы в 2020 году должны быть оснащены современным вооружением на 70 процентов.

"В следующем году предстоит довести долю современного вооружения до 70% и в дальнейшем поддерживать данный уровень", - сказал Шойгу.

Прежде всего, по его словам, это касается стратегических ядерных сил, высокоточного оружия и воздушно-космической обороны.

Ранее сообщалось, что из проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы следует, что расходы Минобороны РФ на 2020 год вырастут на 6,6%. В документе указывается, что расходная часть бюджета, выделенная на 2020 год Минобороны, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы министерства обороны составили 1,776 трлн.

Большая часть расходов, 1,056 трлн рублей, будет потрачена на национальную оборону. При этом в бюджете засекречены "основные показатели государственного оборонного заказа" на рассматриваемый период, а также часть данных о субсидиях госкомпаниям и юрлицам.

Минобороны РФ

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