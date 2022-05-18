Археологи нашли следы денисовцев в пещере на севере Лаоса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Лаосе в пещере Там Нгу Хао 2 в Аннамитских горах нашли зуб возрастом 130 тысяч лет, который, как оказалось, принадлежал представителю денисовцев - подвида древних людей, чьи следы ранее были обнаружены в Денисовой пещере на Алтае и в Китае, говорится в публикации в журнале Nature Communication.

Найденный зуб (моляр) принадлежал девочке возрастом от 3,5 до 8 лет, считают ученые.

Возраст находки был определен по осадочным породам в пещере и составил 164-131 тысяч лет.

"Близкое морфологическое сходство с образцом Сяхэ из Китая указывает на то, что они принадлежат к одному и тому же таксону и что Tam Ngu Hao 2, скорее всего, представляет денисовца", - говорится в публикации.

Антропологический материал денисовца в Юго-Восточной Азии был найден впервые. Авторы публикации связывают редкость находки с особенностями климата региона.

Также в пещере были найдены зубы крупных млекопитающих, в том числе стегодона (древнее хоботное животное, родственник мамонта и слона) и носорога.

Впервые следы денисовцев были обнаружены на Алтае, в Денисовой пещере в 2010 году, затем был расшифрован их геном. После ученые нашли челюстную кость в 2019 году на Тибетском плато, доказав, что часть вида также жила в Китае.

По современным представлениям, прародиной человечества считается Африка, но о том, как шел этот процесс, единого мнения пока нет: ряд ученых полагает, что всего было три экспансии предков человека из Африки в Евразию: раннего предка Нomo (около 1,9 млн лет назад), предков неандертальцев и денисовцев (около 700 тысяч лет назад) и людей современного типа (около 50 тысяч лет назад).

По археологическим данным, денисовский человек - самостоятельный подвид древних людей - появился на Алтае после мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Его следы найдены в Денисовой пещере, по которой он и получил свое название. Также в пещере нашли следы неандертальцев, которые обитали на Алтае главным образом в соседних пещерах - Чагырской, Окладникова и Страшной.

Палеогенетика показала, что у современных жителей Меланезии, Папуа - Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.

В соответствии с гипотезой мультирегионального формирования человека современного типа, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".