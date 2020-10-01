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Ученый заявил, что в Петербурге превышен первый пик COVID-заболеваемости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге уже более 11 тыс. больных коронавирусом, что превышает июньский пик заболеваемости и позволяет говорить о дальнейшем росте, заявил доцент Санкт-Петербургского политехнического университета, кандидат технических наук Алексей Боровков.

"На 1 октября у нас 11 117 активных больных, что составляет 104,7% от первого пика. Оснований считать, что этот рост замедлится или мы вдруг выйдем на плато, нет никаких, учитывая, что каждый день число активных больных прирастает", - сказал Боровков на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что число активных больных складывается из суммы всех заболевших за период пандемии за вычетом выздоровевших и умерших. Первый пик заболеваемости случился 9 июня, когда в городе болело 10 619 человек, а абсолютный минимум был достигнут 4 июля - 4197 больных.

"Усредненный сценарий - именно по этой траектории Санкт-Петербург сейчас двигается. Этот сценарий говорит, что в районе 10-11 декабря у нас будет порядка 15 тыс. активных больных, то есть примерно в полтора раза больше, чем было в июне", - отметил ученый.

Согласно оптимистичному прогнозу, пик будет пройден 20 декабря и составит 12 тыс. активных больных. По пессимистичному сценарию, пик наступит 30 ноября, а число активных больных достигнет 18 тыс. человек.

"Стоит отметить, что сейчас мы идем медленнее: если в июне мы добрались до пика за месяц, то сейчас шли к нему уже три месяца", - добавил Боровков.

"Пик мы пройдем в ноябре-декабре, и к Новому году уже будет нисходящая ветка, если не произойдет серьезных воздействий на систему", - подчеркнул он.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Алексей Боровков Коронавирус

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