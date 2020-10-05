Крым второй раз с начала октября обновил антирекорд по COVID-19

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки, 4 октября, случаев заражения коронавирусом в Крыму впервые достигло 105, это рекордный показатель с начала года.

"73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля был открыт курортный сезон.

Всего с начала года в Крыму выявлено 5063 COVID-положительных лиц, 69 пациентов умерли. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 4 октября - 103.