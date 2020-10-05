Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге за неделю выросло на 17%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская больница Святителя Луки возобновила прием больных с коронавирусом из-за роста заболеваемости в городе, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева в понедельник; по данным властей северной столицы, число госпитализаций инфицированных за неделю увеличилось на 17%.

"Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается - число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких", - отметил Эргашев.

По данным местных властей, за последние сутки в больницы Петербурга поступили 222 пациента с коронавирусом. "Число госпитализаций за последнюю неделю увеличилось на 17%. В связи с чем принято решение о возобновлении приема больных с COVID-19 в больницу Святителя Луки в соответствии с разработанным оперативным планом", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в 13 взрослых и в одном детском стационарах Петербурга развернуты 4640 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, свободна 671 койка.

Ранее в понедельник оперштаб сообщил, что в Санкт-Петербурга резко выросло число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе выявили 407 новых случаев, скончались 14 человек. На коронавирус за 4 октября были обследованы 13 686 человек. Под медицинским наблюдением находится 2 470 человек, из них 31 - в обсерваторе.

Рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в Петербурге начался на последней неделе августа, но почти месяц число заболевших держалось на уровне 200-250 человек в сутки. В конце сентября рост числа больных резко ускорился.

Всего с начала пандемии в городе заболели около 45 тысяч человек, скончались больше трех тысяч.