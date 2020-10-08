С центральной площади Владивостока убрали "траурные" гранитные скамьи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Владивостока вынуждена убрать из-за общественного резонанса установленные на центральной площади города гранитные скамейки.

Как сообщила пресс-служба владивостокской мэрии, скамьи вывезены на хранение "на закрытую территорию". Проводится проверка правомерности закупки лавочек и вазонов. Решение о дальнейшей судьбе скамеек примет администрация города совместно с общественностью и профессиональным сообществом.

Как сообщалось, ранее в соцсетях появились жалобы горожан на установленные в центре Владивостока гранитные скамейки и вазоны. Жители называли их неудобными, некрасивыми, заявляли, что в холодное время года сидеть на них опасно для здоровья.

Некоторые пользователи заявили, что гранитные скамейки и вазоны напоминают кладбищенские памятники. Накануне горожане возложили к этим скамейкам символические "траурные венки".

Жители Владивостока устроили поминки красоты и эстетики.



В этом им помогла администрация города, поставив на улицы гранитные скамейки и клумбы. Бессмысленное, дорогое и уродливое благоустройство. pic.twitter.com/3VDXninbdb — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) September 29, 2020

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту закупки муниципалитетом этих гранитных скамеек и вазонов. Прокуроры оценят исполнение чиновниками мэрии законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

Заместитель главы Владивостока Сергей Русских, курировавший работу управления дорог и благоустройства мэрии, после установки гранитных скамеек был уволен.