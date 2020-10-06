Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Путину предложили провести досрочные выборы в Госдуму

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На онлайн-встрече президента с лидерами думских фракций представители оппозиции обсуждались возможности провести досрочные выборы в Госдуму, перенести единый день голосования и отменить многодневное голосование.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после беседы пришел к выводу, что досрочных выборов в Госдуму ожидать не стоит

"Я так понял, что сохраняется старая формула. Досрочных выборов не будет", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, представители оппозиции предлагали перенести единый день голосования с сентября на другой месяц.

"Возмущались и Миронов, и Жириновский. Я сказал, что не возмущаюсь, просто понимаю, что надо все сбалансировать, в противном случае у нас будет хуже, чем мы недавно наблюдали", - отметил Зюганов.

Проведение выборов в сентябре он назвал "абсолютно неудобным", поскольку страна "большая и холодная". Апрель он назвал хорошим месяцем для голосования. Ранее сообщалось, что лидер единороссов Сергей Неверов назвал сентябрь оптимальным месяцев для выборов и сослался на международный опыт.

Путин на это сказал, что при определении месяца голосования власть исходит из удобства граждан, которые возвращаются домой после летних каникул. При этом он выразил готовность выслушать и другие мнения.

Лидер КПРФ также назвал многодневное голосование непродуктивным форматом, так как в три дня этим сентябрем "все равно меньше проголосовали, чем в прошлом году в один день".

Кроме того, Зюганов рассказал, что поднял вопрос о директоре подмосковного совхоза имени Ленина Павле Грудинине, экс-губернаторе Иркутской области Сергее Левченко и предприятии под руководством Ивана Казанкова "Звениговское" в Марий Эл, считая складывающуюся вокруг них ситуацию "стопроцентной халтурой, политической расправой и сведением счетов".

Президент проявил заинтересованность озвученными мнениями, это очевидно; в любом случае такое общение очень полезно, сказал Зюганов. "Было и общение один на один", - добавил он.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Владимир Путин Геннадий Зюганов КПРФ Сергей Неверов Госдума ЛДПР Справедливая Россия

Новости по теме

Новости

Путин сообщил о поисках бюджетного варианта строительства новой Думы

Навальный попал в больницу

Навальный обратился к спецдокладчику ООН по политическим расправам

Навальный попал в больницу

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

Путин допустил отмену санкций против украинских компаний на взаимной основе

Навальный попал в больницу

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых
Пандемия коронавируса

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге
Пандемия коронавируса

Вторая COVID-вакцина центра "Вектор" прошла доклинические испытания

СВР признала Турцию принципиально новым фактором обострения в Карабахе

Пандемия коронавируса

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');