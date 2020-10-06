Путину предложили провести досрочные выборы в Госдуму

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На онлайн-встрече президента с лидерами думских фракций представители оппозиции обсуждались возможности провести досрочные выборы в Госдуму, перенести единый день голосования и отменить многодневное голосование.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после беседы пришел к выводу, что досрочных выборов в Госдуму ожидать не стоит

"Я так понял, что сохраняется старая формула. Досрочных выборов не будет", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, представители оппозиции предлагали перенести единый день голосования с сентября на другой месяц.

"Возмущались и Миронов, и Жириновский. Я сказал, что не возмущаюсь, просто понимаю, что надо все сбалансировать, в противном случае у нас будет хуже, чем мы недавно наблюдали", - отметил Зюганов.

Проведение выборов в сентябре он назвал "абсолютно неудобным", поскольку страна "большая и холодная". Апрель он назвал хорошим месяцем для голосования. Ранее сообщалось, что лидер единороссов Сергей Неверов назвал сентябрь оптимальным месяцев для выборов и сослался на международный опыт.

Путин на это сказал, что при определении месяца голосования власть исходит из удобства граждан, которые возвращаются домой после летних каникул. При этом он выразил готовность выслушать и другие мнения.

Лидер КПРФ также назвал многодневное голосование непродуктивным форматом, так как в три дня этим сентябрем "все равно меньше проголосовали, чем в прошлом году в один день".

Кроме того, Зюганов рассказал, что поднял вопрос о директоре подмосковного совхоза имени Ленина Павле Грудинине, экс-губернаторе Иркутской области Сергее Левченко и предприятии под руководством Ивана Казанкова "Звениговское" в Марий Эл, считая складывающуюся вокруг них ситуацию "стопроцентной халтурой, политической расправой и сведением счетов".

Президент проявил заинтересованность озвученными мнениями, это очевидно; в любом случае такое общение очень полезно, сказал Зюганов. "Было и общение один на один", - добавил он.