МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве в резкой форме отреагировали на совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий обнародован в среду вечером.

"Вместо должного сотрудничества с РФ в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства Германии и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются", - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в России "не раз указывали коллегам на недопустимость оставлять без внимания наши многочисленные запросы по различным линиям". "Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Как выразилась Захарова, "судя по всему, Франция и Германия теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе "антироссийской коалиции" вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией".

"Со своей стороны подтверждаем: если коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата, возможности для нормализации диалога открыты. Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", - подчеркнула Захарова.

В среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры, имеющей, по их данным, отношение к программе "Новичок", в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", - подчеркивается в заявлении МИД этих стран.