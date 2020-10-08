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Синагоги в России снова ввели ограничения из-за коронавируса

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости COVID-19 Федерация еврейских общин России усилила меры безопасности в своих синагогах, рассказал главный раввин ФЕОР Берл Лазар временному поверенному в делах Израиля Керен Коэн-Гат.

Пандемия коронавируса

По его словам, руководство общин следит, чтобы люди приходили в синагоги в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию.

"На прошедших праздниках Рош а-Шана и Йом-Кипур были выделены дополнительные помещения для молитвы, чтобы верующие не создавали толпу и могли обеспечить необходимую дистанцию", - добавил Берл Лазар.

На предстоящий праздник Симхат-Тора будут введены дополнительные ограничения: традиционные танцы с Торой будут проводиться не так, как обычно: люди будут стоять на месте, а человек, несущий священную книгу, будет перемещаться по залу.

18 марта Берл Лазар закрыл свою синагогу в Марьиной Роще во избежание заражения прихожан, так как, согласно Торе, человеческая жизнь является главной ценностью. Вслед за этим были закрыты синагоги ФЕОР во многих городах России и вновь открылись лишь спустя три-четыре месяца, когда снизилась опасность заражения.

Дипломат в ходе встречи посетовала, что в некоторых странах Европы распространяются абсурдные обвинения в адрес евреев и Израиля в том, что они каким-то образом "создали коронавирус". Раввин заверил, что в России таких слухов нет, общество в целом вполне дружественно настроено к евреям, а отдельные антисемитские инциденты пресекаются властями.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ФЕОР Берл Лазар коронавирус Израиль

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