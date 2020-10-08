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Пожар на военном складе в Рязанской области локализован

Пожар на военном складе в Рязанской области локализован
Сотрудник МЧС около сгоревшего автомобиля вблизи воинской части, где произошел пожар
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожар на складе с боеприпасами в Рязанской области локализован, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", - сообщил Булгаков журналистам в четверг.

Замглавы военного ведомства возглавляет оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Булгаков заявил, что в четверг главной задачей была максимальная проливка технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности.

"Сегодня мы уже зашли на техническую территорию арсенала для ее проливания, завтра основными силами продолжим выполнение этих мероприятий, для того чтобы максимально пролить всю территорию с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами", - заявил замглавы ведомства.

"Главная задача на завтра - максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий", - добавил Булгаков.

По данным Минобороны РФ, всего с утра четверга в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и девять вылетов вертолета Ми-26, сбросив в общей сложности на очаги возгорания в районе ЧС более 1200 тонн воды.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов бывшей воинской части начались днем 7 октября из-за возгорания сухой травы. В Скопинском и Ряжском районах был введен режим ЧС. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В результате ЧП пострадали 16 человек.

Пожар на арсенале в Рязанской области

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Рязанская область Дмитрий Булгаков Минобороны РФ

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