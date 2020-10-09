Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавит сразу два медучреждения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главврач омской больницы скорой медпомощи №1, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, назначен временно исполняющим обязанности главного врача еще одной крупной городской больницы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Временно исполняющим обязанности главного врача городской больницы №1 им А.Н. Кабанова назначен Александр Мураховский", - говорится в сообщении.

При этом в региональном Минздраве отмечают, что прежний руководитель учреждения решил покинуть свой пост по личным обстоятельствам.

"У него (Мураховского - ИФ) есть опыт успешного руководства двумя крупными учреждениями: БСМП №1 и БСМП №2. Городская больница №1 тоже требует внимания и хозяйственного подхода", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой.

Она выразила уверенность, что Мураховскому удастся вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает на карантине и имеет большой процент заболевших медиков.

С начала пандемии в горбольнице им. Кабанова меняется уже второй главврач. Ранее сообщалось, что в начале мая после массового заболевания COVID-19 среди сотрудников медучреждения решение покинуть свой пост принял Георгий Соболев. Теперь решение об уходе с должности принял назначенный вместо него Андрей Прохоренко.