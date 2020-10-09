Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавит сразу два медучреждения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главврач омской больницы скорой медпомощи №1, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, назначен временно исполняющим обязанности главного врача еще одной крупной городской больницы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Временно исполняющим обязанности главного врача городской больницы №1 им А.Н. Кабанова назначен Александр Мураховский", - говорится в сообщении.

В РоссииОмский профсоюз врачей обиделся на НавальногоОмский профсоюз врачей обиделся на НавальногоЧитать подробнее

При этом в региональном Минздраве отмечают, что прежний руководитель учреждения решил покинуть свой пост по личным обстоятельствам.

"У него (Мураховского - ИФ) есть опыт успешного руководства двумя крупными учреждениями: БСМП №1 и БСМП №2. Городская больница №1 тоже требует внимания и хозяйственного подхода", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой.

Она выразила уверенность, что Мураховскому удастся вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает на карантине и имеет большой процент заболевших медиков.

С начала пандемии в горбольнице им. Кабанова меняется уже второй главврач. Ранее сообщалось, что в начале мая после массового заболевания COVID-19 среди сотрудников медучреждения решение покинуть свой пост принял Георгий Соболев. Теперь решение об уходе с должности принял назначенный вместо него Андрей Прохоренко.

Омск

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

В Кремле связали возможные решения из-за COVID с ростом заболеваемости

В Кремле связали возможные решения из-за COVID с ростом заболеваемости

"Аэрофлот" заявил о загрузке более 80% кресел на зарубежных рейсах

"Аэрофлот" заявил о загрузке более 80% кресел на зарубежных рейсах
Пандемия коронавируса

Минздрав опроверг появление моторных нарушений от фавипиравира

Иностранная вакцина от гриппа появится в аптеках РФ до конца октября

Более 40 детей оказались в больнице Дагестана с признаками отравления

Более 40 детей оказались в больнице Дагестана с признаками отравления

"Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

"Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 12 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 12 тысяч
Пандемия коронавируса

В Крыму число случаев COVID-19 за сутки впервые достигло 140

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');