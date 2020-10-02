Омский профсоюз врачей обиделся на Навального

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Омское областное отделение профсоюза работников здравоохранения назвало оскорбительными высказывания Алексея Навального об отдельных сотрудниках омской больницы скорой помощи и ее главвраче, которые политик сделал в интервью Spiegel.

Отделение выступило с заявлением, в котором заступилось за медиков, работавших с Навальным, и осудило реакцию либеральной общественности, которая "переходит все границы этики и здравого смысла".

"Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине", - говорится в заявлении.

В профсоюзе, напомнили, что медики 44 часа боролись за жизнь Навального, и считают его быстрое восстановление доказательством того, что в Омске его жизнь была спасена. "Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились", - сказали в профсоюзе.

При этом случай с Навальным авторы заявления охарактеризовали как "неординарный", но "не самый уникальный, не самый сложный и не самый интересный" для больницы скорой помощи, где его лечили.

"Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком", - говорится в заявлении.

25 сентября Навальный через соцсети поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь.

2 октября вышло его интервью в Spiegel. В нем политик отметил, что его спасли "удачные обстоятельства": пилоты экстренно посадили самолет в Омске, где в аэропорту его уже ждала скорая помощь и где медики сразу же дали ему атропин. При этом он напомнил, что его жене пришлось "сражаться с врачами", чтобы забрать его из омской больницы.

"Возьмите врачей в Омске, которые сначала сказали моей жене в лицо, что, конечно, я могу вылететь заграницу, а потом вдруг заявили, что я не транспортабелен. На мой взгляд, главный врач омской больницы хуже разведчиков, убивающих людей. Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, все знает - и врет миру о "нарушении обмена веществ", - заявил политик. Он высказал мнение, что главврача Александра Мураховского следует предать суду.