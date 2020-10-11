После разлива топлива в Ангару в Красноярском крае возбуждено дело

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следствием по результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в Ангару в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в воскресенье.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Как рассказали в пресс-службе, 2 октября при движении транспортировочной баржи, принадлежащей ООО "Приангарский ЛПК", по Ангаре в районе 196 км от города Кодинска Кежемского района из цистерны произошел разлив дизельного топлива в реку.

В ведомстве отмечают, что разрыв емкости, в которой транспортировалось дизельное топливо, произошел вследствие ее износа.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают членов судовой команды и руководителей ООО "Приангарский ЛПК". Также в организации проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в реку попало около 0,5 тонны топлива. До 9 октября организация, которой принадлежали нефтепродукты, пытались устранить последствия самостоятельно, после чего сообщили о произошедшем в районный ЕДДС.

Для оценки ущерба будут привлечены экологи, районные власти ввели режим ЧС.