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Депутаты подготовили список доходов, которые предлагают не облагать НДФЛ в 15%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету предложил скорректировать законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. В частности депутаты предложили не повышать ставку для доходов от продажи всего имущества, а не только недвижимости.

Правительство 17 сентября внесло в Думу законопроект о прогрессивном НДФЛ (№ 1022669-7). Он предусматривал повышение с 1 января 2021 года до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что часть доходов граждан может быть исключена из базы расчета повышенного НДФЛ, и поручил Минфину и парламенту проработать этот вопрос.

Комитет по бюджету предложил сохранить ставку 13% при получении дохода от продажи любого имущества, а не только недвижимости, как это предусмотрено сейчас в законопроекте.

Также предлагается сохранить НДФЛ в размере 13% при налогообложении страховых выплат: в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и выплат по возмещению вреда.

Отдельно стоит вопрос взимания НДФЛ от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (налог на дивиденды), который сейчас для физлиц составляет 13% и подпадает под повышенную ставку в размере 15%. Комитет напоминает, что налогообложение аналогичных доходов российских организаций осуществляется по налоговой ставке 13% по налогу на прибыль организаций и предлагает обсудить вопрос о налогообложении по единым принципам вне зависимости от получателей.

Также предлагается уточнить применение повышенной ставки для не налоговых резидентов РФ, речь идет в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.

Комитет указал на возможные сложности с исчислением повышенного налога по брокерским счетам. При формировании налоговой базы и определении ставки (13 или 15%) налоговым агентам - брокерам - необходимо будет учитывать текущий доход (или убыток) по операциям. То есть увеличивать ставку, если текущий результат по операциям с ценными бумагами положительный и превышает установленный порог, или уменьшать ставку, если физическим лицом получен убыток по операциям с ценными бумагами и делать все это до формирования итоговой налоговой базы по указанному виду доходов. Комитет предлагается рассчитывать дополнительный налог налоговым органам на основании сведений, полученных от налоговых агентов по окончании налогового периода и уплачивать повышенный НДФЛ на основании налоговых уведомлений.

Депутаты должны рассмотреть законопроект в первом чтении 20 октября.

Госдума Минфин Михаил Мишустин НДФЛ

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