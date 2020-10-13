В Думе встали на защиту авосек и бидонов из-за нового проекта СанПиНа

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по экологии выступили против новых СанПиНов Роспотребнадзора, запрещающих использование покупателем собственной тары при приобретении продуктов в супермаркетах и магазинах.

Как сообщил председатель комитета Владимир Бурматов на заседании комитета с участием министра природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, новый проект СанПиНа, который сегодня рассматривает Роспотребнадзор, "фактически запрещает супермаркетам и гипермаркетам продажу нефасованной продукции в тару потребителя.

По его словам, "это делает невозможным использование своих контейнеров, бидончиков, фруктовок и прочих многоразовых вариантов в качестве альтернативы вот этим безобразным пластиковым пакетам".

Бурматов сообщил, что от комитета, в связи с этим, направлены возражения и в Роспотребнадзор, и в Минюст.

Глава комитета также попросил Кобылкина обратить на это внимание.

Проблема заключается в том, что "если сейчас этот вариант СанПиНа принять, тогда мы подведем под закрытие практически все магазины без упаковки, которые сейчас популярны в целом по всей стране, и Санкт-Петербург стал хедлайнером этого проекта", - сказал депутат.

Такие нормы, кроме того, "похоронят фактически моду на возвращение авосек, шопперов, фруктовок и индивидуальных контейнеров и других альтернатив одноразовой упаковке".

"Этот СанПиН, с моей точки зрения, вступает в прямое противоречие с федеральным законом об обращении с отходами, потому что там, в качестве одной из основных мер, прописана минимизация отходов в принципе, как таковых", - отметил парламентарий.

Ранее неоднократно сообщалось, что Роспотребнадзор рассматривает вопрос сокращения производства пластиковых пакетов в стране. В октябре 2019 года служба сообщала об инициативе стимулировать производство и использование в многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях.