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Песков назвал "рабочими" результаты поездки Козака в Бишкек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - У поездки заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака в Бишкек были "рабочие результаты", о них уже доложено президенту Владимиру Путину, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Протесты в Бишкеке

"Разумеется, президенту детально и постоянно докладывается обо всех контактах с киргизской стороной, в том числе и о контактах, которые осуществил в Бишкеке замруководителя администрации президента Козак", - сказал он.

По словам Пескова, Москва выступает за то, чтобы ситуация в Киргизии оставалась в конституционном русле.

"Киргизия - наш партнер, в том числе по интеграционным процессам. Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Хотим, чтобы ситуация как можно скорее там стабилизировалась и не превращалась в хаос", - отметил он.

По поездке Козака в Бишкек стало известно от пресс-службы президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Там уточнили, что 12 октября Жээнбеков принял Козака, который прилетел в Киргизию по поручению Путина. В переговорах участвовал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров, которого окончательно утвердили в этой должности 14 октября.

Беспорядки в Киргизии продолжаются с 5 октября, они начались из-за несогласия части оппозиционных сил признать результаты парламентских выборов. Центризбирком страны 6 октября признал итоги выборов недействительными.

9 октября Песков отмечал, что в киргизских событиях "элементы хаоса налицо" и что Москва пытается там "нащупать почву под ногами" и наладить контакты.

Днем ранее директор ФСБ Александр Бортников провел телефонный разговор с новым руководителем Госкомитета по нацбезопасности Киргизии Омурбеком Суваналиевым, а Кремль выразил поддержку действиям этого силовика. Но уже утром 9 октября Суваналиев по настоянию "руководителей и ветеранов" ГНКБ вышел из этой спецслужбы.

Президент Жээнбеков выражал готовность уйти в отставку, но только после того, как ситуации в Киргизии вернется в законное русло.

Столкновения в Бишкеке

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Киргизия ГКНБ Омурбек Суваналиев Сооронбай Жээнбеков ФСБ Александр Бортников Дмитрий Песков

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