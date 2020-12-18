Бортников прилетел в Ереван

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФСБ России Александр Бортников прилетел в Ереван, сообщили в пятницу в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.

Бортникова встретил встретил директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян, добавили в пресс-центре.

Другая информация не приводится.

После того, как боестолкновения в Нагорном Карабахе завершились в ночь на 10 декабря трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий, армянская оппозиция начала протестовать и требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

18 декабря оппозиция заявила, что дает Генпрокуратуре время до понедельника для предъявления обвинения премьер-министру страны Николу Пашиняну по статье "государственная измена". После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту главы правительства. Как объяснил председатель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян, "своими действиями Пашинян содействовал в карабахской войне врагу, совершив государственную измену".

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили бывшие президенты страны Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий глава республики Армен Саркисян. К отставке Пашиняна призывали также предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.