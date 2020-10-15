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Попова анонсировала регистрацию третьей COVID-вакцины через месяц

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, должна быть зарегистрирована через месяц, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российская Федерация сегодня имеет две вакцины. И третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована, так складывается все (...) в институте Чумакова", - сказала Попова, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства сообщила, что вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова начнется 19 октября и закончится к декабрю.

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Накануне, 14 октября, президент Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Это препарат под названием "ЭпиВакКорона", разработанный научным центром "Вектор".

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, она содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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