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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
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Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в РФ можно ожидать в начале ноября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Рост (заболеваемости коронавирусом - ИФ) продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса", - сказал Горелов в четверг, отвечая на соответствующий запрос "Интерфакса".

"И затем начнется плавное и устойчивое снижение", - уточнил он. Горелов считает, что пик по количеству заболевших может составить 17-18 тыс. случаев в сутки. "Это ожидаемый рост, все же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная", - сказал он.

Горелов также заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в РФ до нулевых значений пока невозможно. По его словам, дело в том, что в стране на данный момент коронавирусом переболело "не более одного процента населения".

Кроме того, эпидемиолог выразил мнение, что ограничительных мер, принятых властями РФ, достаточно для снижения заболеваемости и стабилизации ситуации по COVID-19. "Мы всегда действовали на опережение, заботясь о здоровье (населения - ИФ)", - сказал Горелов.

Ситуация с коронавирусом в России

Рост случаев заболевания COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых ежесуточно выявленных случаев увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели выросло до 14 тысяч.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в четверг прирост новых заболевших в России составил 13 754 случая. Накануне, 14 октября, этот показатель был равен 14 231 случаю.

Наиболее высокие показатели по COVID-19 отмечаются в Москве.

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