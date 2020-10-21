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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
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Эксперт в сфере IT предсказал пик для COVID-19 в России в декабре

Он также отметил расхождения между данными построенной метамодели и официальной статистикой

Эксперт в сфере IT предсказал пик для COVID-19 в России в декабре
Фото: Reuters

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости COVID-19 в России придется на декабрь, а в I квартале 2021 года эпидемия естественным образом пойдет на спад, если не принимать дополнительных мер, считает первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко.

Пандемия коронавируса

Он сослался на прогноз метамодели от ФИЦ ИВТ. Она учитывает тестирование, разные варианты протекания болезни, перемещения жителей между городами, регионами и странами, закрытие университетов, школ, торговых центров, введение режима самоизоляции, масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и другие меры и аспекты.

"При текущем положении вещей, если не будет введено новых противоэпидемиологических мер, согласно результатам расчета модели, рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря", - сказал Юрченко "Интерфаксу".

Он отметил, что прогнозы по пику для Москвы и Новосибирской области схожи - он ожидается в первой декаде декабря.

"Самое существенное значение среди показателей имеет социальная дистанция и строгое соблюдение масочного режима. Сознательное отношение как к первому, так и ко второму пункту дает серьезное уменьшение показателей по заразившимся и заболевшим, а выход на пик делает более плавным. Вместе с тем, если не принимать каких-либо дополнительных мер относительно текущей ситуации - заболеваемость, в соответствии с результатами моделирования, естественным образом пойдет на спад в первой четверти 2021 года", - считает эксперт.

Модель ФИЦ ВТ показала начало второй волны коронавируса в России в конце сентября. Тогда Юрченко отмечал, что невозможность оценить реальную заболеаемость осложняет расчеты.

По его словам, данные модели и анализ статистических данных показывают серьезное расхождение между официальной статистикой и прогнозными показателями в части регионов.

В Новосибирске разброс результатов очень велик, сказал Юрченко. Причинами расхождений могут быть как недостаточное количество тестов, так и правила учета: с 27 мая в статистику не включаются бессимптомные носители вируса.

"Один из вариантов расчета реальной заболеваемости строится на основе зафиксированной летальности. Согласно мета-анализу по многочисленным исследованиям, базовый уровень летальности по данному типу заболевания составляет 0,3%", - отметил он.

Юрченко напомнил, что число умерших в Новосибирске в последнее время составляет 5-6 человек в день, соответственно, число зараженных в день должно составлять 1700 - 2000 человек, почти в 10 раз больше, чем дает официальная статистика.

Еще более точная оценка может базироваться на анализе наличия антител к коронавирусной инфекции у представительной выборки из случайно отобранных людей.

По словам эксперта, декабрьский пик заболеваемости грозит тяжелыми последствиями ритейлу и всем типам досуговых учреждений - есть вероятность массовых банкротств на фоне рекордного падения показателей предновогодней покупательской активности.

"Зато интернет-магазины, аптеки, организации здравоохранения и онлайн-сервисы, а также курьерская доставка испытают серьезную нагрузку", - добавил он.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано 186 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии их было выявлено 15 506. Умерли 542 заболевших.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 21 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко коронавирус Новосибирская область

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