В Севастополе начали готовиться к пессимистичному сценарию по COVID-19

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новый модульный блок инфекционной больницы строят в Севастополе, готовясь к пессимистичному сценарию распространения коронавируса, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Мы понимаем, что это (эпидемия коронавируса - ИФ) не закончится ни в ноябре, ни в декабре. Скорее всего, в этой ситуации нам придется жить минимум до марта следующего года... Готовимся к пессимистичному сценарию", - сказал Развожаев журналистам в пятницу после осмотра строительной площадки нового блока "инфекционки".

Губернатор напомнил, что летом был открыт первый блок, сейчас идет строительство аналогичного, но более высокотехнологичного: с дезинфицирующими рамками на входах в боксы и лотками для подачи пищи с ультрафиолетовыми лампами.

"Планируем, что, самое позднее, к 10 декабря этот модуль будет полностью сдан. Он нам даст 34 мельцеровских бокса с размещением по два человека", - уточнил Развожаев.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. С понедельника, 19 октября, в городе на две недели закрыты кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1,8 тыс. человек, 55 пациентов умерли. Рекордный для Севастополя суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 23 октября - 58. Как сообщалось, больницы города переполнены.