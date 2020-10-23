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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
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Минздрав сообщил об увеличении инфекционного коечного фонда в четыре раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В России коечный фонд для лечения COVID-19 увеличен до 200 000 коек, до начала пандемии инфекционных коек в стране было 52 000, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он сказал это в видеовыступлении на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Пандемия коронавируса

"То есть коечный фонд инфекционной службы увеличен в четыре раза", - уточнил министр.

Он также высказал мнение, что в мире будет расти количество неизвестных ранее инфекционных и неинфекционных болезней, в том числе из-за изменения климата, а также будет расти и резистентность к антибиотикам. Он добавил, что нельзя забывать и о "возрастании угроз биотерроризма".

Днем ранее стало известно, что Мурашко ушел на самоизоляцию, поскольку у одного из его родственников оказался положительным тест на коронавирус.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Минздрав Михаил Мурашко Верона коронавирус

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