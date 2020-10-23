Минздрав сообщил об увеличении инфекционного коечного фонда в четыре раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В России коечный фонд для лечения COVID-19 увеличен до 200 000 коек, до начала пандемии инфекционных коек в стране было 52 000, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он сказал это в видеовыступлении на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"То есть коечный фонд инфекционной службы увеличен в четыре раза", - уточнил министр.

Он также высказал мнение, что в мире будет расти количество неизвестных ранее инфекционных и неинфекционных болезней, в том числе из-за изменения климата, а также будет расти и резистентность к антибиотикам. Он добавил, что нельзя забывать и о "возрастании угроз биотерроризма".

Днем ранее стало известно, что Мурашко ушел на самоизоляцию, поскольку у одного из его родственников оказался положительным тест на коронавирус.