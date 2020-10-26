Силуанов оценил антикризисные "ковидные" меры в 9% от ВВП

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На покрытие выпадающих из-за экономического кризиса средств бюджета, а также на финансирование плана по восстановлению экономики, поддержке отраслей и граждан в 2020-2021 годах государство изыскало дополнительные средства в размере около 9% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Действительно, ущерб экономике серьезный, да не только экономике - каждый человек почувствовал на себе те последствия распространения этой болезни, с которой мы сейчас боремся. Безусловно, почувствовал на себе и бюджет, предприятия, организации, - сказал он на канале "Россия 24" в интервью Наиле Аскер-заде. - Вы спрашиваете о сроках, хочу сказать, что в наших прогнозах - именно этими параметрами сейчас руководствуемся в своих проектировках бюджета - уже в конце 2021 года мы должны выйти на докризисные параметры развития экономики. Сколько денег потребовалось дополнительно из бюджета выделить на меры по поддержке граждан, по поддержке предпринимателей, по модернизации здравоохранения - это около 4,5% ВВП. Много это или мало - это почти 5 трлн рублей. Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов. Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, - то это около 9% ВВП".

По словам министра, в 2020 году бюджет стал дефицитным, хотя изначально планировался с профицитом, резко были снижены доходы бюджета.

"И все это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности. Общий объем этих дополнительных финансов - около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи", - сказал он.