Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

Силуанов оценил антикризисные "ковидные" меры в 9% от ВВП

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На покрытие выпадающих из-за экономического кризиса средств бюджета, а также на финансирование плана по восстановлению экономики, поддержке отраслей и граждан в 2020-2021 годах государство изыскало дополнительные средства в размере около 9% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Экономический кризис

"Действительно, ущерб экономике серьезный, да не только экономике - каждый человек почувствовал на себе те последствия распространения этой болезни, с которой мы сейчас боремся. Безусловно, почувствовал на себе и бюджет, предприятия, организации, - сказал он на канале "Россия 24" в интервью Наиле Аскер-заде. - Вы спрашиваете о сроках, хочу сказать, что в наших прогнозах - именно этими параметрами сейчас руководствуемся в своих проектировках бюджета - уже в конце 2021 года мы должны выйти на докризисные параметры развития экономики. Сколько денег потребовалось дополнительно из бюджета выделить на меры по поддержке граждан, по поддержке предпринимателей, по модернизации здравоохранения - это около 4,5% ВВП. Много это или мало - это почти 5 трлн рублей. Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов. Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, - то это около 9% ВВП".

По словам министра, в 2020 году бюджет стал дефицитным, хотя изначально планировался с профицитом, резко были снижены доходы бюджета.

"И все это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности. Общий объем этих дополнительных финансов - около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи", - сказал он.

Хроника коронавируса. Октябрь.

23
Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни24 октября. Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.23 октября. В индонезийской Джакарте кинотеатры открылись в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.22 октября. В Праге воннослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны.21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.19 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни
Хроника 27 января – 26 октября 2020 годаЭкономический кризис
Минфин Антон Силуанов коронавирус

Новости по теме

Новости

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Сахалинского чиновника уволили из-за японской географической карты

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о смещении удара эпидемии от Москвы на восток

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Эксперты узнали о подготовке хакерами фальшивых распродаж в Рунете

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

91 депутат Госдумы заразился или переболел коронавирусом

"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Пандемия коронавируса

Аптекам Алтая не хватает лекарств и градусников

Пандемия коронавируса

Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался

Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');