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Возбуждено второе дело о хищении денег нацпроекта "Демография"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили второе уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в ходе реализации национального проекта "Демография", сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Проверка выявила, что некие должностные лица, выступающие от имени руководства спортивной школы Красносельского района, чтобы улучшить показатели составляли фальшивые заявления от имени родителей о зачислении детей в спортивные группы. На этом основании оформлялись фиктивные договора. Выделенные по этим договорам деньги сотрудники школы брали себе, установила прокуратура.

"Установлены факты злоупотребления должностными полномочиями на общую сумму более 920 000 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом же районе было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 327 млн рублей субсидий. Дело расследуют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Прокурорская проверка установила, что центр соцобслуживания населения тратил деньги, выделенные на нацпроект "Демография" на зарплаты реальных и фиктивных сотрудников.

Петербург Красносельский район Демография

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