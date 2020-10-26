Что произошло за день: понедельник, 26 октября

Забастовка в Белоруссии, уход коронавируса на восток и запросы госорганов к "Яндексу"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белоруссии истек срок ультиматума Тихановской Лукашенко. Местные телеграм-каналы и СМИ сообщали о собраниях рабочих на знаковых белорусских предприятиях и подготовке стачек. Власти страны заявили, что все предприятия работают в штатном режиме, но имели место "определенные волнения". В Минске прошли акции протеста, в том числе с участием пенсионеров и студентов. В Минобразования Белоруссии манифестации студентов назвали точечными. По данным правозащитников, всего на акциях было задержано 235 человек.

- Новый COVID-антирекорд установлен в России: за сутки выявлено 17 347 случаев заражения. В Кремле заявляют, что ситуация с коронавирусом в стране достаточно тяжелая, основной удар эпидемии ушел от Москвы на восток, в регионы. По словам Сергея Собянина, в Москве темпы выявляемости COVID-19 снизились в 10 раз.

- Пассажиров с температурой не пустят в московский транспорт. Тепловизионные приборы установили на автовокзалах и автостанциях, в метро и МЦД. Между тем за нарушение COVID-ограничений приостановлена деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади.

- "Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов. В I полугодии 2020 года компания получила 15 376 запросов о данных пользователей, отклонила 16% из них (2468 штук).

- Путин предложил ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. В заявлении президента РФ отмечается, что Москва готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

- НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны. Подтвердить наличие воды на солнечной стороне спутника Земли удалось благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной темной стороне.