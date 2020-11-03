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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
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Замгубернатора Иркутской области госпитализирован с коронавирусом

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирусную инфекцию выявили у заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева, он госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе правительства региона.

26 октября стало известно, что у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева положительный тест на коронавирус. Он был госпитализирован, состояние его здоровья стабильное. Глава региона продолжил работать дистанционно.

2 ноября заведующая реанимационным отделением областной клинической больницы Елена Овчаренко заявила, что Кобзев чувствует себя лучше, температура нормализовалась, он готовится к выписке.

Сообщалось также, что коронавирус обнаружили у председателя правительства региона Константина Зайцева и его первого заместителя Руслана Ситникова. Они находятся на самоизоляции и продолжают работать из дома.

По данным оперативного штаба региона, на утро вторника в области за минувшие сутки подтверждено 245 новых случаев заражения COVID-19, с нарастающим итогом зарегистрировано 25 273 случая инфицирования. Госпитализировано 4 092 человека. Выздоровело 19 890 пациентов. Умерло от коронавируса 464 человека.

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Иркутская область Андрей Бунев Коронавирус

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