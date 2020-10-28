Три миноритария БСК решили вступить в дело о приватизации компании

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Три миноритария АО "Башкирская содовая компания" (БСК) подали ходатайства о вступлении в дело о приватизации компании в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Это Рустам Залимов, Любовь Поперекова и Елксандр Сисин.

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит эти ходатайства 30 октября, говорится в материалах в картотеке арбитражных дел.

Миноритарии обусловили намерение участвовать в деле тем, что в случае положительного решения суда их пакеты акций компании могут быть отчуждены в пользу Российской Федерации.

Иск о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над БСК, Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии 28 августа. Речь идет о пакетах акций, которыми владеют ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947 240 акций), башкирское АО "Региональный фонд" (634 174 штук) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 акций), которые, по мнению ведомства должны стать собственностью Российской Федерации.

В качестве обеспечительных мер по делу наложен арест на акции, а АО "Реестр" запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров БСК.

В число ответчиков по иску надзорного ведомства включены "Башхим", АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии), ООО "Торговый дом "Башкирская химия", БСК, а также номинальные держатели акций БСК - АО "Реестр" и банк Уралсиб. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Федеральная налоговая служба.

Предварительное заседание суда прошло 14 октября, рассмотрение дела по существу назначено на 30 октября.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик".

До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%.

После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика" в соотношении 19,37 обыкновенной и такое же количество привилегированных акций "Соды" номиналом 40 рублей каждая в одну обыкновенную акцию "Каустика" номиналом 100 рублей.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации содовой компании, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру и в СКР.

По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.

Действия главы Башкирии были поддержаны руководством страны. 26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Башкирская содовая компания" является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28% через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%), также акциями БСК владеют 1,5 тыс. физических лиц. В свою очередь, "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.