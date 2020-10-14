Суд 30 октября начнет рассматривать иск о незаконной приватизации "Башсоды"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии назначил на 30 октября основное заседание по иску Генпрокуратуры России о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщил "Интерфаксу" источник в суде.

По ходатайству Генпрокуратуры суд расширил число ответчиков, добавил источник. В него включены ранее входившие в перечень третьих лиц АО "Реестр" и БСК, а также номинальный держатель акций БСК - банк "Уралсиб". Также среди ответчиков "Башхим", АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия".

Федеральная налоговая служба привлечена к тяжбе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

В таком же качестве в дело вошла Башкирия. Как сообщил источник в суде, арбитраж удовлетворил ходатайство АО "Региональный фонд" о привлечении в дела республиканского Минземимущества.

Башкирия планировала вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования: возврат акций предприятия в собственность республики и возмещение ущерба в размере 34 млрд рублей. Об этом говорил глава республики Радий Хабиров.

Генпрокуратура 28 августа направила в арбитраж и о незаконности сделки, в результате которой акционерами БСК стали АО "Башкирская химия" (947 240 акций), башкирское АО "Региональный фонд" (634 174 акции) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 акции).

В качестве обеспечительных мер по делу наложен арест на акции, а также запрет АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик".

До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%.После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика" в соотношении 19,37 обыкновенной и такое же количество привилегированных акций "Соды" номиналом 40 рублей каждая в одну обыкновенную акцию "Каустика" номиналом 100 рублей.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации содовой компании, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и пожаловались в прокуратуру и в Следственный комитет.

По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.

26 августа президент Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

Чиновники стали выражать сомнения в справедливости этой сделки после того, как действия структуры БСК по подготовке к разработке месторождения известняка на горе Куштау вызвали протесты местного населения. Хабиров вмешался в конфликт. Он пообещал сначала приостановить все работы на шихане до поиска компромисса, а затем добился присвоения этой горе охранного статуса.

"Башкирская содовая компания" - единственный в стране производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Она занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28% через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь, "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.