Роспотребнадзор сообщил о низком присутствии коронавируса на поверхностях

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Проверки Роспотребнадзора выявили, что коронавирус SARS-CoV-2 может находиться на поверхностях вокруг человека, но его там мало, сообщило ведомство.

Сотрудники службы провели больше 174 тысяч исследований смывов с различных предметов.

"Из них выявлено 240 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,14% от общего числа исследованных проб", - говорится в пресс-релизе.

В продуктах питания вирус вовсе не обнаружили.

Роспотребнадзор пообещал продолжить исследования.

21 октября ростовское управление ведомства сообщило, что на фоне роста заболеваемости проверки выявили коронавирус в сточных водах очистного сооружения в Ростове-на-Дону, на поручнях в одном автобусе и на одной кассе в магазине.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что 11 тысяч проверок дали 17 положительных смывов с поверхностей в метро и дверных ручек.