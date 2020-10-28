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Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в российские регионы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Чартеры в ряд российских регионов будут запущены в зимний и предстоящий летний сезоны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

"Среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон, на новогодние праздники, - Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, много событийных мероприятий, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, "Русская Арктика", Вологодская область - Великий Устюг, родина Деда Мороза. Это прекрасное семейное направление, где можно окунуться в атмосферу Нового года и Рождества", - рассказала она.

Догузова отметила, что программа с Байкалом будет также продолжена на зиму. Чартеры стартуют в феврале.

"На будущее лето мы тоже прорабатываем программу чартерных рейсов вместе с туроператором TUI. Среди направлений - республика Татарстан, Кавминводы и Алтай. Кавминводы - это наша жемчужина в части оздоровительного отдыха, который сейчас наиболее актуален. Здесь проблем с туристической инфраструктурой меньше, чем в других регионах, поэтому чартеры сюда наиболее актуальны", - сказала Догузова.

Она добавила, что Алтай в этом году пользовался огромной популярностью у туристов, и даже показал рост по сравнению с прошлым сезоном.

"Вдвойне приятно, что запуск новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы кэшбэка. Граждане смогут доступно путешествовать по нашей стране", - заключила глава Ростуризма.

Второй этап распродажи туров по России с кэшбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту "Мир" при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря.

Ростуризм Зарина Догузова

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