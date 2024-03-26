Суд отменил условный срок бывшему главе Ростехнадзора по СЗФО Слабикову

Приговор ужесточен до пяти лет колонии общего режима

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд ужесточил приговор бывшему главе Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову и другим фигурантам дела о хищении денег саморегулируемых организаций, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд апелляционной инстанции приговор изменил, исключил статью 73 УК РФ ("Условное осуждение" - ИФ), постановил считать каждого осужденным к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима, а также усилил Слабикову наказание до пяти лет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Наказание осужденным Екатерине Гольцевой и Елене Слабиковой отсрочено до момента, когда их детям исполнится 14 лет. Другие четверо фигурантов, в том числе Слабиков, взяты под стражу в зале суда.

"В остальной части приговор оставлен без изменения", - добавляет пресс-служба.

Приговор Слабикову и пятерым соучастникам Дзержинский суд вынес в ноябре 2023 года. Суд признал их виновными по части 4 статьи 159 УК (мошенничество) и назначил каждому по четыре года лишения свободы условно. Суд также признал возможность подачи гражданского иска потерпевшей стороной.

Прокуратура и осужденные обжаловали решение. Прокурор, в частности, полагал, что приговор вынесен "с нарушением уголовно-процессуального закона", просил его ужесточить и назначить фигурантам от 7 до 8 лет в колонии общего режима. Из осужденных с приговором не согласились двое - Алексей Барсов и Юлия Каменская.

Следствие и суд установили, что соучастники, получив доступ к счетам саморегулируемых организаций, с декабря 2009 года по октябрь 2017 года перечислили свыше 5 млрд рублей на счета подконтрольных фирм, которыми распорядились по своему усмотрению.

Еще ряд фигурантов дела были осуждены ранее. Как сообщалось, бизнесмен Марат Каюмов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, в 2020 году был приговорен к трем годам условного заключения. В 2021 году четыре года условно получил один из создателей преступной группы Алексей Шувалов, также заключивший досудебное соглашение. В 2022 году к шести годам в колонии общего режима был приговорен предприниматель Алексей Елисеев.

Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году. Его задержали в 2018 году.