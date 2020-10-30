Главы СЖР и СПЧ сочли карикатуры Charlie Hebdo невозможной в РФ провокацией

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает публикуемые французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатуры провокационными и отмечает, что такое невозможно в России, где это не только запрещено законом, но и неприемлемо с моральной точки зрения.

"Во Франции более широко, чем в России, трактуется свобода слова, она как бы абсолютна. Но получается, что в данном случае эта свобода переходит в свободу провокации. По сути, (карикатуры Charlie Hebdo) - это провокация, оскорбление религиозных чувств. И конечно, в нашем, российском, понимании и с точки зрения российского законодательства это неприемлемо", - сказал Соловьев в пятницу "Интерфаксу".

Он отметил, что "свободу слова во всех странах декларируют Основные законы, при этом, конечно, многие свободы ограничиваются тем, когда они уже переходят какие-то уголовные статьи", приведя в пример закон РФ о запрете оскорбления чувств верующих в РФ.

"Надо уважать чувства других людей. Там, где это уже доходит до оскорбления чувств людей, тут должен срабатывать какой-то "стоп". Во Франции они упорствуют в своем расширенном толковании свободы, которое, увы, иногда приводит к таким жестким, жестоким, страшным последствиям", - сказал глава СЖР.

Публикация подобных карикатур в России невозможна, считает Соловьев, но "не только в связи с законодательными ограничениями", а потому, что "у нас все-таки люди имеют и определенные моральные тормоза в этом плане". "Никто не додумается в России публиковать какие-то страшные оскорбительные карикатуры, связанные с религией и национальностью, так как люди здесь как-то по-другому воспринимают этот мир", - считает он.

По его мнению, "нам стоит порадоваться за то, какие у нас люди и какие у них моральные принципы и за то, какое у нас законодательство", в связи с чем есть надежда, что "мы не допустим всего того, что происходит сейчас во Франции".

"Мы за свободу слова, за свободу печати, но не переходящей за рамки, после которых может последовать то, что случилось в Ницце и пригороде Парижа", - отметил глава СЖР.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев согласен с главой СЖР, что в России такой ситуации возникнуть не может.

"Думаю, для России не является частью политической культуры публикация такого рода карикатур. Что касается французов - не мне их учить, пусть сами разбираются. Для нас это (вопрос о возможности публикации карикатур - ИФ) не является темой свободы слова, мы несколько иначе к этому относимся", - сказал Фадеев "Интерфаксу".

Он уточнил, что говорит не с точки зрения введенных в РФ законодательных ограничений, а с точки зрения воспитания людей в России. "Сколько угодно можно подавать в суд, но когда доходит до серьезных национальных, религиозных столкновений, суд проблемы не решает, это гораздо более глубинные сложные процессы", - сказал глава СПЧ.

По его мнению, "если говорить о толерантности, то тут нас, в России, никто не может ничему научить". "Мне кажется, Россия наиболее продвинута в этом плане, много национальностей, народов, религий, огромный исторический опыт - и Российской империи, и советский огромный опыт", - добавил он.

Нападения во Франции

Во Франции 29 октября вооруженный ножом исламист убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. При задержании он был ранен и даже во время оказания ему медпомощи повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он - тунисец 1999 года рождения, нелегально прибывший в Италию и затем во Францию.

Похожий инцидент произошел ранее, 16 октября близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил учителя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на мусульманского пророка Мухаммеда.