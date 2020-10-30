Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:17Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

"Роскосмос" готов поставлять кислород больницам

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предложил Минпромторгу организовать поставки кислорода для медицинских нужд, сообщил в фейсбуке гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что госкорпорация масштабно производит кислород медицинского качества в подмосковном НИЦ РКП, а также на Байконуре.

По его словам, российские акетные двигатели работают на топливной паре кислород-нафтил, где используется кислород "высшего качества".

"Перед каждым пуском, обходя ракету на старте, получаю "кислородную ванну", - добавил Рогозин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 30 октября сообщил, что опрос регионов показал, что в 22 субъектах есть проблемы со снабжением больниц кислородом. Он пообещал оперативно решить эти проблемы.

Опрос ведомство провело после публикаций в СМИ о том, что в ковид-госпитале на базе больницы №20 в Ростове-на-Дону не пополнили запас кислорода, его не было несколько часов 12 октября, и несколько человек погибли. 30 октября по факту было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Рогозин Роскосмос Минпромторг Денис Мантуров Байконур Московская область Ростов-на-Дону коронавирус

Новости по теме

Новости

Уведомительный порядок маркировки лекарств отменят с нового года

Пандемия коронавируса

Ростовскую больницу проверят после мольбы пациентки о помощи

Пандемия коронавируса

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах
Пандемия коронавируса

СК подтвердил возбуждение дела о гибели пациентов ростовской больницы

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Навальный попал в больницу

Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');