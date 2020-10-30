"Роскосмос" готов поставлять кислород больницам

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предложил Минпромторгу организовать поставки кислорода для медицинских нужд, сообщил в фейсбуке гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что госкорпорация масштабно производит кислород медицинского качества в подмосковном НИЦ РКП, а также на Байконуре.

По его словам, российские акетные двигатели работают на топливной паре кислород-нафтил, где используется кислород "высшего качества".

"Перед каждым пуском, обходя ракету на старте, получаю "кислородную ванну", - добавил Рогозин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 30 октября сообщил, что опрос регионов показал, что в 22 субъектах есть проблемы со снабжением больниц кислородом. Он пообещал оперативно решить эти проблемы.

Опрос ведомство провело после публикаций в СМИ о том, что в ковид-госпитале на базе больницы №20 в Ростове-на-Дону не пополнили запас кислорода, его не было несколько часов 12 октября, и несколько человек погибли. 30 октября по факту было возбуждено уголовное дело.