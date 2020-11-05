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В главном ковид-госпитале Томска опровергли нехватку кислорода

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Алексей Михленко, главврач медсанчасти №2 Томска, которая стала главным ковид-госпиталем города, назвал ложными сообщения в соцсетях о том, что в стационаре иссяк запас кислорода. Об этом сообщил областной оперштаб.

Пандемия коронавируса

"Информация о том, что в больнице закончился кислород, не соответствует действительности, хотя бы потому, что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. Дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того", - цитирует пресс-служба оперштаба.

Данные о переводе среднетяжелых пациентов из МСЧ №2 в другие ковидарии Михленко подтвердил. К примеру, из его больницы ежедневно переводят таких больных в госпиталь на базе роддома №4.

Сообщение о том, что 4 ноября в МСЧ кончился кислород и подключенных к аппаратам ИВЛ перевели в роддом №4, появилось в одной из городских групп во "ВКонтакте".

По последним данным, в Томской области с начала пандемии выявлено 13 144 случая заражения коронавирусом, умерли 125 заболевших.

В конце октября Минпромторг заявил, что сбои с обеспечением больниц кислородом были выявлены в 22 регионах из 85. Ведомство пообещало как можно быстрее решить эти проблемы. Опрос регионов был проведен после публикаций о том, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону, где лечат коронавирусных больных, были сбои с подачей кислорода, его не было несколько часов и из-за этого умерли несколько пациентов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Томск Алексей Михленко коронавирус Минпромторг

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