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Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ
Фото: Reuters

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил о намерении подать заявление на получение российского гражданства.

"После многих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России", - написал Сноуден в твиттере.

Ранее его адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что в скором времени Сноуден станет отцом. "Вчера мы встречались с Эдвардом, и он сообщил мне радостную новость. К концу декабря они с супругой ожидают появления первенца", - сказал Кучерена "Интерфаксу" 29 октября.

Ранее Сноуден получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России. Кучерена пояснил, что предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу, получившему убежище в РФ в связи с преследованием в США, стало возможным после изменений в миграционном законодательстве России в 2019 году.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Эдвард Сноуден США Анатолий Кучерена

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