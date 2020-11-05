В Петербурге остались свободны 9% инфекционных коек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге госпитализируют больше 600 заболевших COVID-19 в сутки, в городе свободны 9% специализированных коек, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Ситуацию он охарактеризовал как напряженную и напомнил, что в последние дни суточный прирост заболеваемости превышал 1000 человек.

Город увеличит коечные мощности для лечения коронавирусных больных, добавил Эргашев. 5 ноября их принимать начинает Мариинская больница, где развернулиы 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. При этом в учреждении сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по нескольким направлениям, в штатном режиме будет работать амбулаторно-консультативное отделение.

С пятницы прием пациентов с коронавирусом возобновит федеральный Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова, где подготовлены 300 коек. С 10 ноября к оказанию медицинской помощи больным COVID-19 будут привлечены мощности городской больницы №2, в которой готовят 900 коек.

На четверг коронавирусных больных в городе принимали 18 стационаров, для них развернуты 8 653 койки, из которых свободно 803 койки, уточнил Эргашев.