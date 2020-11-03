В АТОР отметили, что господдержка не дошла до крупного турбизнеса

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Положение российского турбизнеса лучше, чем в Европе, где вводят повторные локдауны, однако в Европе ограничения экономической деятельности сопровождаются помощью бизнесу от государства. В России турбизнес почти не затронули принятые меры поддержки малых и средних предприятий, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В нашем случае вся масштабная программа помощи, которая неоднократно озвучивалась, по сути не вылилась ни во что. Потому что большая часть мер господдержки была направлена в адрес малого и среднего бизнеса. Если мы говорим про туроператорский бизнес, крупные отели, сферу речных круизов - ни один из этих сегментов отрасли и ни один из этих предпринимателей в сферу МСП не входит", - сказала она.

Она напомнила, что в список системообразующих вошли не все компании, но и присутствие в списке тоже не дает дополнительных льгот и материальной помощи, которые позволили бы пережить кризисный период. По ее словам, сейчас "отрасль выживает, как может".

"Среди мер поддержки МСП, если говорить о сфере туризма, наиболее востребованными были субсидии либо кредиты на зарплату в размере 12 130 рублей. По нашим предварительным оценкам, по всей стране ими воспользовалось до 3% предпринимателей. А, как известно, у банков, которые уполномочены выдавать эти субсидии и кредиты, деньги закончились быстрее, чем список тех, кто стремился эту помощь получить. И условия кредитования или субсидирования менялись часто на ходу. Конечно, хорошо, что такая мера поддержки была, но она осталась чисто косметической", - сказала Ломидзе.

Удержаться на плаву турбизнесу позволят постановление правительства об отсрочке обязательств и акция по кэшбэку, добавила она. В АТОР надеются, что продление отсрочки по выплате налогов, о котором говорил президент Владимир Путин, коснется и турбизнеса. Президент говорил, что имеет в виду общепит и другие предприятия сферы услуг.

"Мы соответствующее письмо направляли в адрес премьера Мишустина, потому что отсрочка всех налоговых платежей до конца 2020 года, при том что обороты не восстановились совершенно, это, конечно, никакая не мера поддержки. Мы надеемся, что если отсрочка будет хотя бы до конца первого квартала 2021 года, то это уже будет серьезным подспорьем, в идеале на 6 месяцев. Видя, как развивается история с пандемией, как ведут себя сейчас туристы, отсрочка до конца первого квартала хорошая история, но недостаточная", - сказала Ломидзе.

По ее словам, даже отсрочки не спасут отрасль, так как рано или поздно накопившиеся задолженности надо будет выплатить. Поэтому она предложила снизить налоговые ставки или отменить какие-либо налоги