Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:14Заразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 870 394+361 162

В Самаре начали проверку информации о телах в подвале ковид-госпиталя

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Самарской области проводит проверку после появившейся в соцсетях публикации о скопившихся трупах в подвале областной больницы имени Середавина, при которой открыт крупнейший в регионе ковид-госпиталь, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации. Вместе с тем информируем, что в больнице им. Середавина после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях была распространена фотография, на которой изображена вереница больничных каталок с погибшими. Автор сообщал, что фото было сделано в подвале больницы им. Середавина в Самаре.

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Самарская область Самара Коронавирус

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 допустил упоминание "Бука" в переговорах ополченцев

Пандемия коронавируса

Новосибирским больницам разрешили не оказывать плановую помощь при COVID-загрузке

Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Совфед встревожили проблемы с поставкой вакцин от гриппа в регионы РФ

В октябре "АвтоВАЗ" показал лучшие за шесть лет месячные продажи Lada

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

Отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане, был судим за теракт

В Совфеде правительству предложили доработать систему маркировки лекарств

Дома у подозреваемого в убийстве Маругова нашли пенсионера в наручниках

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Мишустин поручил создать Федеральный центр по обеспечению людей лекарствами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');