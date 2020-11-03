В Самаре начали проверку информации о телах в подвале ковид-госпиталя

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Самарской области проводит проверку после появившейся в соцсетях публикации о скопившихся трупах в подвале областной больницы имени Середавина, при которой открыт крупнейший в регионе ковид-госпиталь, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации. Вместе с тем информируем, что в больнице им. Середавина после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях была распространена фотография, на которой изображена вереница больничных каталок с погибшими. Автор сообщал, что фото было сделано в подвале больницы им. Середавина в Самаре.