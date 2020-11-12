Сообщивший о перебоях с кислородом врач останется работать в Ростове-на-Дону

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Врач Артур Топоров, который в октябре рассказал о проблемах с кислородом в городской больнице №20 Ростова-на-Дону, а недавно из нее уволился, собирается продолжать работать в городе.

"Я продолжу работать доктором, уже поступило несколько предложений, пока рассчитываю работать именно в Ростове-на-Дону", - сообщил Топоров "Интерфаксу".

Он уточнил, что пока не забрал документы с предыдущего места работы. Днем ранее он говорил, что решил уйти "по собственному желанию".

Ранее журналисты со ссылкой на источники сообщили, что 11 октября в ковид-госпитале, оборудованном в больнице №20, были перебои с подачей кислорода, его не было несколько часов и из-за этого умерли больные. Сообщалось о смерти примерно 20 человек.

В мэрии Ростова-на-Дону это отрицали.

Топоров, который 11 октября был на дежурстве, сообщил "Интерфаксу", что снижение кислорода в системе отмечалось несколько раз поздно вечером и в течение 40 минут кислород отсутствовал.

27 октября глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская ушла на пенсию и в тот же день была уволена начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. 30 октября по факту гибели пяти пациентов больницы было возбуждено уголовное дело.