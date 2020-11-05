Брат Уилана сообщил, что американцу не дают спать в мордовской колонии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии Пол Уилан жалуется, что по ночам в мордовской колонии его будят каждые несколько часов, ситуация взволновала американское посольство, сообщил "Интерфаксу" брат Уилана Дэвид.

"Пол смог рассказать нам, что по ночам (сотрудники колонии - ИФ) его будят примерно раз в два часа каждую ночь. Мы благодарны американскому посольству, которое направило дипломатическую ноту министерству иностранных дел (РФ - ИФ). Пока ни МИД, ни колония не ответили на запросы Пола или посольства", - сказал Дэвид Уилан.

Собеседник агентства считает, что в колонии Пола Уилана сочли склонным к побегу. "Не очень понятно почему. Пол запросил объяснения от надзирателей в колонии. Прерывания сна начались только в последние несколько недель, а не сразу как его привезли в колонию", - добавил Дэвид Уилан.

По его словам, эти прерывания сна является нарушением прав человека.

В свою очередь председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов уточнил "Интерфаксу", что "три дня назад на встрече с сотрудниками ФСИН спрашивал об Уилане, но никаких подобных сведений не было озвучено".

"Никаких бумаг в наш адрес не поступало ни от юристов, ни от родственников Уилана. Но в связи с озвученной в СМИ информацией проверим изложенные обстоятельства", - сказал собеседник агентства. По его данным, Уилан в колонии и учит русский язык, и обучает английскому русских.

Дело Пола Уилана

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16-ти годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Уилан отправлен отбывать наказание в колонию №17 в Мордовии. Свою вину иностранец не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Осведомленный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран. Однако затем защита осужденного заявила, что американская сторона "не активно участвует в переговорах", в связи с чем решение все еще не принято.