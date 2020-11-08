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Политолог спрогнозировал переход России в число главных врагов США

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - После избрания Джо Байдена президентом США Россия окажется в числе главных врагов Вашингтона, сместив на этом месте Китай, прогнозирует политолог, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин.

"Я думаю, он подвинет Россию на первое место в "списке врагов" Америки, сместив оттуда Китай. Поэтому я думаю, что китайцы могут облегченно вздохнуть", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам эксперта, "параноидального давления на Китай, который делал Трамп, наверное, не будет". "Но Россия вновь окажется в американских документах и политике врагом номер один. Это соответствует всей линии политики Байдена в последние десятилетия", - отметил Злобин.

Он выразил мнение, что ожидать изменения политики санкций в отношении России со стороны США после избрания Байдена не стоит.

"Я бы прекратил использовать слово "санкции". Потому что в нынешних условиях в мире после "холодной войны" это не санкции. Это элемент внешней политики, нравится нам это или нет. Элемент, уже ставший традиционным: многие страны его используют, и я не думаю, что он уйдет с появлением того или иного президента. Это просто уже часть внешнеполитического инструментария", - сказал он.

По словам эксперта, "я бы просто говорил о том, что такие методы используются, но это не санкции". "Слово "санкции" подразумевает, что когда-нибудь это отменится, все это прекратится. Нет. Как явление это стало частью политики в нашем мире. С этим уже ничего не сделаешь. Это метод политической и экономической конкуренции, хорошо, что не военной", - подчеркнул Злобин.

Он напомнил, что основные санкции в отношении РФ были приняты, когда Байден был вице-президентом при бывшем президенте США Бараке Обаме. "Ожидать, что Байден откажется от этих методов, я бы не рискнул", - отметил политолог.

Хроника 09 января 2018 года – 08 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
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