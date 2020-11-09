Минздрав РФ оценил занятость коечного фонда под COVID-19 в 82%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Для лечения больных коронавирусом в РФ развернуто 260 тысяч коек, занятость коечного фонда на сегодня составляет 82%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для того, чтобы организовать максимально медицинскую помощь, сегодня в стране развернуто 260 тыс. коек", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник

По его словам, 75% пациентов "находится на амбулаторном лечении". "Занятость (коечного фонда - ИФ) составляет сегодня 82%, но есть регионы, по которым мы видим дефицит коечного фонда, в 53 субъектах занятость составляет свыше 80%, и по ним дополнительно принимаются решения по развертыванию (коек - ИФ)", - уточнил Мурашко.

По словам Мурашко, на сегодняшний день для оказания помощи больным с COVID-19 задействовано "четыре типа коек". "Это обсерваторы - для пациентов, имевших контакты, койки интенсивного лечения, разворачиваются койки долечивания, а также используется провизорные койки для пациентов, у которых диагноз еще находится под вопросов", - сказал министр.

Мурашко добавил, что ситуация по коронавирусу в РФ "продолжает оставаться напряженной, и вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационным формате".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на понедельник, 9 ноября, суточный прирост новых заболевших в РФ за сутки составил 21 798 тыс. случаев, что является рекордом за весь период распространения COVID-19

6 ноября Мурашко сообщил, что в России общее число больных коронавирусом составляет около 900 тыс. человек, из них 250 тыс. лечатся в больницах.

"Сегодня порядка 650 тысяч человек находится на амбулаторном лечении. Еще где-то порядка 250 тысяч человек - это те, которые находятся на стационарном лечении", - сказал Мурашко в интервью на "Первом канале".