Попова призвала к допограничениям по COVID в ряде регионов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ввести дополнительные ограничения и контроль в тех регионах, где рост заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, и премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту идею.

"К сожалению, несмотря на выпущенное две недели назад фактически постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Такие данные, отметила она, есть по Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике и Пензенской области.

По словам Поповой, "в субъектах, в которых административные санкции практически не применяются, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня". Речь идет о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской и Пензенской областях, республике Коми, Хакасии, Ингушетии и Забайкальском крае.

"К сожалению, при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жестко их контролировать, в ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроля за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней", - сказала Попова.

Глава правительства отметил: "В принципе, я поддерживаю то, что вы сказали".

Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в двух регионах заболеваемость снижается, в 33 - растет, в стадии стабилизации находятся 46 субъектов, замедление роста фиксируется в четырех субъектах.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на понедельник, суточный прирост новых заболевших в РФ составил 21 тыс. 798 тыс. случаев, что является рекордными за весь период распространения COVID-19.