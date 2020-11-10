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Доллар подорожал на 15 копеек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Утром во вторник курс рубля снижается к доллару и евро на "Московской бирже" в рамках коррекции вслед за развернувшимися вниз котировками нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,42-76,60 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 15,25 копейки и составил 76,4325 рубля за доллар. Евро подорожал на 25,5 копейки до 90,455 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 20 копеек к уровню закрытия понедельника, до 82,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,04 рубля ниже официального курса. Такая динамика объясняется заметным падением доллара и евро, отмечавшимся во второй половине дня понедельника, уже после установления Банком России официальных курсов на 10 ноября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника является следствием наметившейся коррекции нефтяных цен после их бурного роста накануне, произошедшего на фоне новостей о вакцине от COVID-19 и заметного повышения фондовых рынков по всему миру. В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и германской BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%.

Цены на нефть снижаются на утренних торгах во вторник на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,1%, до $42,36 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 7,5%, продемонстрировав самый сильный однодневный прирост в долларах и процентах с 1 июня.

Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,17%, до $40,22 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 8,5%, это был максимальный однодневный прирост в долларах и процентах с мая.

Brent WTI США коронавирус Московская биржа Pfizer

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