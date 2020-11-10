Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу
Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 977 случаев, умерли за сутки 368 пациентов, выписаны по выздоровлению 15,6 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 977 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 322 (25,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Пандемия коронавируса

Накануне в РФ было зафиксировано 21 798 новых случаев коронавируса, что являлось абсолютным рекордом за весь период распространения инфекции в РФ.

Наиболее высокие показатели фиксируются в Москве. В российской столице количество новых случаев COVID-19 за сутки составило 5 902, накануне был также поставлен абсолютный рекорд по выявлениям - 6 897.

В Москве за сутки по выздоровлению были выписаны 3 663 человек, умерли 68 пациентов.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее количество скончавшихся за весь период составило 31 161 умерших, выписан по выздоровлению 1 350 741 человек, в том числе 15,6 тыс. выписанных за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 435 207.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России нарастающим итогом проведено более 65,6 млн тестов на COVID-19, из них 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 426 075 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

12
Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-196 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.
Хроника 09 января – 10 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус COVID

Новости

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали погрузку на самолеты для переброски в Карабах

Правительство ищет ресурсы в госкомпаниях и в себе. Обобщение

В Госдуме призвали судить виновных в том, что над Арменией сбили российский Ми-24

Что произошло за день: понедельник, 9 ноября

В Крыму откроется первая зарубежная дипмиссия

Экономический кризис

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');