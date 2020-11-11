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Врио гендиректора "Аэрофлота" стал Андрей Чиханчин

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора "Аэрофлота" стал финдиректор ПАО Андрей Чиханчин. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на приказ от 9 ноября.

Прежний гендиректор компании Виталий Савельев 9 ноября был выдвинут на пост министра транспорта, и это назначение было утверждено Госдумой и состоялось днем позже.

Источники "Интерфакса", Forbes, РБК называли основным претендентом на пост гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова, гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу).

В 2003-2009 годах Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, и возглавил ГТЛК в начале 2020 года.

Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 годах был его председателем.

Аэрофлот Виталий Савельев Андрей Чиханчин Михаил Полубояринов ГТЛК Минтранс

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